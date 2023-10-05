Beşiktaş Lugano maç sonucu: 2-3

Vodafone Park'ta oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Lugano'ya ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın büyük bölümünde önde olan ve Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın Öne Çıkanları

38 ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle Beşiktaş, maça damgasını vurdu gibi görünse de, Lugano'nun 81. dakikada Ignacio Aliseda ile bulduğu golle umutlandı. 86. dakikada Shkelqim Vladi'nin golüyle eşitlik sağlandı ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle Beşiktaş adeta yıkıldı.

Maçın en kritik anlarından biri de Valentin Rosier'in 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiydi. Bu kartla 10 kişi kalan Beşiktaş, kalan dakikalarda zor anlar yaşadı.

Grubun Durumu

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda puanını artıramayarak 1 puanda kaldı. Lugano ise bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Grubun diğer maçında Club Brugge, deplasmanda Bodo/Glimt karşısında 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu maçın ardından aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle son dakikalarda alınan bu sonuç, siyah-beyazlı taraftarları da derinden üzdü. Ancak grup maçlarının devamı var ve Beşiktaş'ın toparlanarak önümüzdeki maçlara odaklanması gerekiyor.