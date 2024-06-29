Berrak Tüzünataç’tan Bodrum’da keyifli anlar

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda konakladığı otelin sahilinde görüntülendi. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Tüzünataç, arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.

Denizde Serinledi

Sıcak havanın etkisinden bunalan 39 yaşındaki oyuncu, dört saat boyunca sahilde güneşlendikten sonra serinlemek için denize girdi. Fit haliyle göz dolduran Tüzünataç, sahildeki diğer tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Tavlada Zafer Kazandı

Berrak Tüzünataç, güneşlenme ve deniz keyfinin ardından arkadaşlarıyla tavla oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Tavlada kazanan taraf olan oyuncu, zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi. Tüzünataç’ın neşeli halleri ve keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Berrak Tüzünataç, Bodrum’daki tatiline devam ederken, fit ve enerjik görüntüsüyle hayranlarından tam not aldı.