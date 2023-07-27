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Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıyan 38 yaşındaki güzele, stil danışmanı Umut Eker de eşlik etti.

Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 11:41

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Berrak Tüzünataç, yaz tatiline Bodrum'da devam ediyor. Ülke genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklar nedeniyle ünlüler de serinlemek ve dinlenmek için popüler tatil bölgelerine akın etti. Bu isimlerden biri de Berrak Tüzünataç oldu ve güzelliğiyle plajların yıldızı haline geldi. Tatilini Bodrum'un gözde yerlerinden Yalıkavak'ta sürdüren oyuncuya, stil danışmanı Umut Eker de eşlik etti.

Haziran başından beri Bodrum'da keyifli zaman geçiren Berrak Tüzünataç, Yalıkavak'ta bir beach club'ın locasında dinlenirken objektiflere takıldı. Stil danışmanı Umut Eker ile sohbet ederken ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen oyuncu, formda ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekti. Locada otururken Umut Eker'e hararetli şekilde bir şeyler anlatan Tüzünataç, el hareketleriyle durumu özetlemesiyle de merak uyandırdı.

Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya hesaplarında da zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişimini sürdürüyor. 

Tatilin keyfini sürerken çevresindeki insanlarla samimiyeti ve neşesiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç, dinamik ve enerjik görüntüsüyle pozitif enerji yaymaya devam ediyor.

 

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