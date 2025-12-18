Berrak Tüzünataç ifade verdi!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, 8 Ekim'deki operasyon sonrası uyuşturucu testi pozitif çıkınca Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Soruşturma kapsamında yaşanan son dakika gelişmeleri ve adliye koridorundaki detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi : 18-12-2025 14:20

8 Ekim tarihinde ünlülere yönelik düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında kan ve saç örneği alınan ve test sonuçları "pozitif" çıkan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Adli Tıp Testi Sonrası Savcı Karşısında

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Tüzünataç, bugün savcılık tarafından yeniden ifadeye çağrıldı. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan oyuncunun, kendisini görüntüleyen kameralara el salladığı görüldü.

Neler Yaşanmıştı?

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; aralarında oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerin bulunduğu çok sayıda ismin ifadesi alınmış ve gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişlerdi.

  • Test Sonuçları: Yapılan teknik analizler sonucunda, Berrak Tüzünataç da dahil olmak üzere toplamda 8 ünlü ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilmişti.

  • İnceleme Detayı: Bazı iddialara göre Tüzünataç'ın saç örneğinde yasaklı madde izlerine rastlandığı, oyuncunun ise bu konuyla ilgili savunma yapmak üzere bugün adliyeye geldiği belirtiliyor.

 

