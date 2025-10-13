Berrak Tüzünataç Günler Sonra Sosyal Medyada Ortaya Çıktı

Berrak Tüzünataç, uyuşturucu soruşturması sonrası sessizliğini bozdu. Spor yaparken video paylaşan oyuncu, “Kaldır bakalım Berrak başgan” notuyla dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2025 13:30

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin adının karıştığı uyuşturucu operasyonu sonrası günlerce sessiz kaldı. Ancak oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Uzun süren sessizliğini spor yaparken çekilen videosuyla bozan Tüzünataç, enerjisi ve neşesiyle dikkat çekti.

“Hayatın Sanki Çok Hafif Gibi”

Berrak Tüzünataç, Instagram hesabında yayınladığı kısa videoda spor yaparken görülüyor. Ağırlık kaldırdığı anları paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine “Hayatın sanki çok hafif gibi, kaldır bakalım Berrak başgan ağırlıkları” notunu ekledi. Bu paylaşım, Tüzünataç’ın moralinin yerinde olduğunun sinyali olarak yorumlandı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, takipçileri tarafından “Güçlü kadın”, “Her zamanki gibi pozitif”, “Yine enerji saçıyorsun” gibi yorumlarla desteklendi.

Operasyonun Ardından İlk Görüntü

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla aralarında birçok ünlünün de bulunduğu 19 kişiye yönelik bir operasyon düzenlenmişti.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonda Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Hadise ve Dilan-Engin Polat çifti gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler, ifadelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

 

