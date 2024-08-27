Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor

Bodrum’un gözde tatil noktalarından Cennet Koyu, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, bir süredir Bodrum’da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Ünlü arkadaş grubu, Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

Gün boyu güneşin tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, Didem Soydan ve Edis, sıcağın etkisiyle kendilerini serin Ege sularına bıraktı. Birlikte yüzüp sohbet eden ekip, neşeli anlarıyla dikkat çekti. Deniz keyfinin ardından duş alan ünlü isimler, kısa bir molanın ardından plajdaki şezlonglarına geri döndü. Didem Soydan, beyaz şortuyla dikkat çektiği anlarda, grubun keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Bodrum’da tatilin tadını doyasıya çıkaran ünlü dörtlü, enerjileri ve samimi halleriyle yazın en çok konuşulan isimleri arasında yer alacak gibi görünüyor.



