Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor

Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, Bodrum’da magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. İşte o görüntüler...

Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 09:56

Bodrum’un gözde tatil noktalarından Cennet Koyu, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, bir süredir Bodrum’da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Ünlü arkadaş grubu, Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

Gün boyu güneşin tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, Didem Soydan ve Edis, sıcağın etkisiyle kendilerini serin Ege sularına bıraktı. Birlikte yüzüp sohbet eden ekip, neşeli anlarıyla dikkat çekti. Deniz keyfinin ardından duş alan ünlü isimler, kısa bir molanın ardından plajdaki şezlonglarına geri döndü. Didem Soydan, beyaz şortuyla dikkat çektiği anlarda, grubun keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Bodrum’da tatilin tadını doyasıya çıkaran ünlü dörtlü, enerjileri ve samimi halleriyle yazın en çok konuşulan isimleri arasında yer alacak gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı
Ziraat bankası 0.99 faizle kredi verecek! Ziraat bankası 0.99 faizle kredi verecek!
15 Milyon Emekli İçin Büyük Kredi Desteği: Halkbank’tan 14.000 TL Müjdesi! 15 Milyon Emekli İçin Büyük Kredi Desteği: Halkbank’tan 14.000 TL Müjdesi!
Denizbank’tan Emeklilere ve Çalışanlara Büyük Kredi Fırsatı: 20.000 TL Aynı Gün İçinde Hesabınıza! Denizbank’tan Emeklilere ve Çalışanlara Büyük Kredi Fırsatı: 20.000 TL Aynı Gün İçinde Hesabınıza!
Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi! Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!
Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet! Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili