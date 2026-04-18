Berna Laçin’den Okul Saldırıları Sonrası Olay Paylaşım: “Ağzına Geleni Saydı!”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası Berna Laçin'den sert tepki geldi. Laçin, mafya güzellemesi yapan dizileri sert bir dille eleştirdi.

Berna Laçin’den Okul Saldırıları Sonrası Olay Paylaşım: “Ağzına Geleni Saydı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2026 12:14

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerindeki eğitim kurumlarında meydana gelen saldırılar, ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı. Yaşanan bu trajik olayların ardından, televizyon ekranlarındaki içerikler yeniden tartışma konusu haline geldi. Özellikle yerli dizilerde yer alan mafyatik ilişkiler ve yoğun şiddet sahneleri, toplumsal tepkilerin odağına yerleşti. Vatandaşlar ve uzmanlar, bu tür yapımların suç oranları üzerindeki etkisini sorgularken, sanat dünyasından da eleştirel sesler yükselmeye başladı.

Berna Laçin’den Şiddet İçerikli Yapımlara Sert Eleştiri

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla tanınan ünlü oyuncu Berna Laçin, okullarda yaşanan saldırıların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Laçin, dizi sektöründeki mevcut durumu sert bir dille eleştirdi. Ünlü oyuncu, şiddetin estetize edilmesine ve bu durumun toplum üzerindeki olumsuz yansımalarına dikkat çekti. Laçin’in bu çıkışı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak magazin ve güncel haber platformlarında geniş yer buldu.

"Mafya Güzellemesi Yapan Diziler Tehlikeli"

Yayınladığı videoda oldukça duygusal ve öfkeli olduğu gözlenen Berna Laçin, sektör paydaşlarına yönelik ağır ifadeler kullandı. Ünlü isim, "Tuttu mu şimdi? Hayatta oynanan oyunu beğendiniz mi?" sözleriyle dizi yapımcılarına ve oyuncularına sitem etti. Artık bu duruma dayanamadığını belirten Laçin, sadece kişisel kazanç ve popülarite odaklı hareket edilmesini eleştirdi. Özellikle suça özendiren ve suç dünyasını çekici gösteren yapımların toplum için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Sosyal Medyada Şiddet Tartışması Büyüyor

Laçin’in açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışma dalgası başlattı. Birçok kullanıcı, televizyon dizilerindeki şiddet sahneleri ile gerçek hayattaki suç olayları arasında doğrudan bir bağ olduğunu savundu. Berna Laçin, mafya dünyasının kahramanlaştırılmasının özellikle gençler üzerinde geri dönülemez hasarlar bıraktığını ifade etti. Okul saldırılarının yarattığı derin üzüntü, ekranlardaki şiddet diline karşı daha somut adımlar atılması gerektiği yönündeki talepleri de beraberinde getirdi. Sektör temsilcilerinin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

ÇOK OKUNANLAR
