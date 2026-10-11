Berna Laçin’den Gözaltı Sonrası İlk Paylaşım!

İzmir sözleri nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin serbest bırakıldıktan sonra dostlarıyla poz verdi. Telefonunun hâlâ adliyede olduğunu açıkladı!

Berna Laçin’den Gözaltı Sonrası İlk Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 14:02

Oyuncu Berna Laçin gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Adliye önünde dostlarıyla fotoğraf çektiren Laçin kendisini merak edenlere iyi olduğunu söyledi. Ancak oyuncunun açıklamasında dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Telefonu hâlâ adliyedeydi ve bu yüzden yeni bir telefon almak zorunda kalmıştı.

Yaşananların ardından kendisine ulaşmaya çalışan dostlarına da seslenen Laçin destek mesajları için teşekkür etti.

“Sevilmek Güzel Şey, Hayat Dostlarla Güzel”

Berna Laçin dostlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşırken kendisine ulaşmaya çalışanlara da açıklık getirdi. Oyuncu paylaşımına dostlarına verdiği kısa süreli rahatsızlık nedeniyle özür dileyerek başladı.

Ardından kendisine gösterilen ilgiye değinen Laçin “Sevilmek güzel şey, hayat dostlarla güzel” sözleriyle duygularını dile getirdi. Görünen o ki oyuncunun telefonu yaşanan süreçte kendisini merak edenlerden gelen mesajlarla dolup taşmıştı.

Laçin tek bir mesaj grubunda bile 700 mesaj bulunduğunu söyledi. Telefonunun hâlâ adliyede olduğunu belirten oyuncu bu nedenle yeni bir telefon aldığını da açıkladı. Numaranın değişmediğini özellikle belirten Laçin kendisini arayan ve soran herkese teşekkür ederek “İyiyim, var olun” dedi.

Berna Laçin Neden Gözaltına Alınmıştı?

Oyuncunun gözaltına alınmasına neden olan süreç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından yaptığı bir paylaşımla başladı. Laçin sosyal medya hesabında “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı.

Adliyedeki İşlemlerin Ardından Serbest Bırakıldı

7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Berna Laçin ertesi gün savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik oyuncunun serbest bırakılmasına karar verdi.

Laçin’in son paylaşımıyla birlikte hem kendisini merak edenlere yanıt verdiği hem zor günlerinde yanında olan dostlarına teşekkür ettiği görüldü.

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