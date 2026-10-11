Atilla Taş’ın Kızının Ölümü Sonrası Eski Eşinden Olay Sözler!

Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek yaşamını yitiren Sezen Taş’ın ardından eski eşi Uğur Haliloğlu da sessizliğini bozdu. Hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Haliloğlu yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ancak söyledikleri arasında özellikle bir nokta öne çıktı: Sezen’in yaşadığı zorlukların ve ölümüne giden sürecin ayrıntılarını hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmayacağını belirtti.

“Sonsuza Kadar Mahrem Kalacak”

Sezen Taş’ın vefatının ardından konuşan Uğur Haliloğlu eski eşinin yaşadığı sıkıntılar hakkında ayrıntı vermek istemediğini açıkça dile getirdi. Haliloğlu Sezen’in içsel mücadelelerinin ve son döneminde yaşadıklarının yalnızca kendileriyle ilgili uzmanların bildiği konular olduğunu söyledi.

Çocuklarının annesine duyduğu saygının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Haliloğlu kendisini savunmak uğruna Sezen’in hatırasını incitecek sözler söylemeyeceğini belirtti. Bu konuların sonsuza kadar mahrem kalacağını ifade eden eski eş, çocuklarının annesinin anısını korumak istediğinin altını çizdi.

“11 Ay Önce Anlaşarak Boşandık”

Sezen Taş ile 12 yıl evli kaldıklarını açıklayan Haliloğlu iki çocuğunun annesini kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi. Bu süreçte önceliğinin çocuklarının yaşananları mümkün olduğunca az zararla atlatması olduğunu belirten Haliloğlu hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu anlattı.

Haliloğlu ayrıca boşanmalarının 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla ve resmî olarak gerçekleştiğini söyledi. Ayrılık sürecinde kavga yaşandığı ya da hâlâ boşanma aşamasında oldukları yönündeki haberleri de reddetti.

Çocuklarıyla İlgili İddialara da Yanıt Verdi

Açıklamasında çocuklarını kaçırdığı yönündeki suçlamalara da değinen Haliloğlu çocukların Sezen Taş’ın isteği ve onayıyla Trabzon’a geldiğini savundu. Bu kararın pedagogların bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığını belirtti.

Haliloğlu gerçeği yansıtmadığını düşündüğü suçlamaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da açıkladı. Yaşanan acı kaybın ardından yaptığı açıklamayla hem çocuklarını korumaya çalıştığını hem hakkındaki iddialara yanıt vermek istediğini ortaya koydu.