Atilla Taş’ın Kızının Ölümü Sonrası Eski Eşinden Olay Sözler!

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın ölümünün ardından eski eşi Uğur Haliloğlu konuştu. Haliloğlu suçlamalara yanıt verirken bazı detayların mahrem kalacağını söyledi.

Atilla Taş’ın Kızının Ölümü Sonrası Eski Eşinden Olay Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 13:34

Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek yaşamını yitiren Sezen Taş’ın ardından eski eşi Uğur Haliloğlu da sessizliğini bozdu. Hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Haliloğlu yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ancak söyledikleri arasında özellikle bir nokta öne çıktı: Sezen’in yaşadığı zorlukların ve ölümüne giden sürecin ayrıntılarını hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmayacağını belirtti.

“Sonsuza Kadar Mahrem Kalacak”

Sezen Taş’ın vefatının ardından konuşan Uğur Haliloğlu eski eşinin yaşadığı sıkıntılar hakkında ayrıntı vermek istemediğini açıkça dile getirdi. Haliloğlu Sezen’in içsel mücadelelerinin ve son döneminde yaşadıklarının yalnızca kendileriyle ilgili uzmanların bildiği konular olduğunu söyledi.

Çocuklarının annesine duyduğu saygının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Haliloğlu kendisini savunmak uğruna Sezen’in hatırasını incitecek sözler söylemeyeceğini belirtti. Bu konuların sonsuza kadar mahrem kalacağını ifade eden eski eş, çocuklarının annesinin anısını korumak istediğinin altını çizdi.

“11 Ay Önce Anlaşarak Boşandık”

Sezen Taş ile 12 yıl evli kaldıklarını açıklayan Haliloğlu iki çocuğunun annesini kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi. Bu süreçte önceliğinin çocuklarının yaşananları mümkün olduğunca az zararla atlatması olduğunu belirten Haliloğlu hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu anlattı.

Haliloğlu ayrıca boşanmalarının 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla ve resmî olarak gerçekleştiğini söyledi. Ayrılık sürecinde kavga yaşandığı ya da hâlâ boşanma aşamasında oldukları yönündeki haberleri de reddetti.

Çocuklarıyla İlgili İddialara da Yanıt Verdi

Açıklamasında çocuklarını kaçırdığı yönündeki suçlamalara da değinen Haliloğlu çocukların Sezen Taş’ın isteği ve onayıyla Trabzon’a geldiğini savundu. Bu kararın pedagogların bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığını belirtti.

Haliloğlu gerçeği yansıtmadığını düşündüğü suçlamaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da açıkladı. Yaşanan acı kaybın ardından yaptığı açıklamayla hem çocuklarını korumaya çalıştığını hem hakkındaki iddialara yanıt vermek istediğini ortaya koydu.

Benzer Haberler
Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya Romantik Jest! Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya Romantik Jest!
Eda Ece’den Olay İtiraf: “Ben Öpüşmüyorum, Yapmıyorum!” Eda Ece’den Olay İtiraf: “Ben Öpüşmüyorum, Yapmıyorum!”
Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan’daki Köyünde Neler Yaşandı? Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan’daki Köyünde Neler Yaşandı?
Pınar Altuğ’un Kızı Şoke Oldu! Londra’daki Yasaklar Pes Dedirtti Pınar Altuğ’un Kızı Şoke Oldu! Londra’daki Yasaklar Pes Dedirtti
Kızılcık Şerbeti’nde Kriz! Ceren Karakoç Yaşadıklarını Anlattı Kızılcık Şerbeti’nde Kriz! Ceren Karakoç Yaşadıklarını Anlattı
Ajda Pekkan’ın Tuzlu Kahve Sürprizi Sosyal Medyayı Sallayacak! Ajda Pekkan’ın Tuzlu Kahve Sürprizi Sosyal Medyayı Sallayacak!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!