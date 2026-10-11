Dilber Ay’ın Eşi İbrahim Karakaş’tan Ağır Suçlama!

2019 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay’ın ardından yaşanan aile içi tartışma yeniden gündeme geldi. Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş’ın yeniden evlenmesiyle başlayan tartışmada sanatçının kızı Filiz Çelik’in açıklamaları dikkat çekmişti. Karakaş ise kendisine yöneltilen suçlamalara sessiz kalmadı ve oldukça sert ifadelerle yanıt verdi. Üstelik yeni eşi Müge Zopun’un yaşananlar nedeniyle evi terk ettiğini de söyledi.

Filiz Çelik’ten Babası Gibi Gördüğü İsimlere Tepki

Estetisyen Müge Zopun ile evlenen İbrahim Karakaş daha önce Dilber Ay’ın ölümünden sonra yaşadığı zor günleri yeni eşinin desteğiyle atlattığını anlatmıştı. Ancak bu sözler Dilber Ay’ın kızı Filiz Çelik’in tepkisini çekti.

Çelik, Karakaş’ın annesinin ölümünden kısa süre sonra otomobilini sattığını ve klip çektiğini öne sürdü. Ayrıca Karakaş ile Müge Zopun arasındaki ilişkinin yıllar öncesine dayandığını iddia etti. Karakaş’a yönelik kullandığı sert sözler de tartışmanın büyümesine neden oldu.

“Yalanları Yüzünden Eşim Evi Terk Etti”

Filiz Çelik’in açıklamalarına yanıt veren İbrahim Karakaş ortaya atılan iddiaları kabul etmedi. Karakaş yaşananların yeni eşi Müge Zopun’u da etkilediğini belirterek “Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti” dedi.

Sözlerine oldukça öfkeli devam eden Karakaş kendilerine yöneltilen suçlamaların nedenini anlamadığını söyledi. Otomobilini satmasıyla ilgili eleştirilere de tepki göstererek aracın kendisine ait olduğunu ve istediği gibi tasarrufta bulunabileceğini savundu.

“Düzce’de Beş Tane Ev Verdim”

Karakaş açıklamasında Dilber Ay’ın kızlarına maddi anlamda destek olduğunu da öne sürdü. Düzce’de 600-700 metrekarelik bir alan içerisinde beş ev verdiğini söyleyen Karakaş kendisinin yaptıklarını kızların öz babalarının bile yapmadığını iddia etti.

Açıklamalarının sonunda ise oldukça ağır ifadeler kullandı. Dilber Ay hayatta olsaydı kızlarının davranışlarına çok sert tepki göstereceğini öne süren Karakaş yaşananlara duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdi. Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla büyüyen tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.