Sıla’yı Şaşırtan Anlar! 101 Yaşındaki Anneannesinin Sözleri Geceye Damga Vurdu

Sıla önceki gün İzmir Kültürpark’ta verdiği konserle sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Şarkılarıyla dinleyicilerini coşturan ünlü şarkıcı sahnede yaşanan tatlı bir sürprizle gündeme geldi. Üstelik bu sürprizin başrolünde 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım vardı. Torununu dinlemek için konsere gelen Süheyla Hanım hem Sıla’ya hem salondaki dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sıla Anneannesini Görünce Dayanamadı

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Sıla kendisini izlemeye gelen anneannesini görünce soluğu onun yanında aldı. Sahneye ara verip anneannesinin yanına giden şarkıcının bu hareketi izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturdu. Sonuçta insanın 101 yaşındaki anneannesini karşısında görmesi, hele bir de böyle özel bir gecede kolay kolay unutulacak bir an değil.

Sıla ile Süheyla Hanım arasındaki samimi sohbet konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu. İkilinin doğal ve içten tavırları, salondaki izleyicilerin de ilgisini çekti. Belli ki o gece sadece şarkılar değil aile sevgisi de sahneye damgasını vurdu.

Anneannesinden Sıla’ya: “Nasılsın, Takip Ediyorum Seni”

Gecenin en eğlenceli kısmı ise Süheyla Hanım’ın torununa söyledikleriyle başladı. Anneanne Sıla’ya dönerek “Nasılsın, takip ediyorum seni” dedi. Bu sözler salondan büyük alkış aldı. Torununu yakından takip ettiğini söyleyen Süheyla Hanım’ın bu içten çıkışı dinleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Ancak sohbet bununla da bitmedi. Sıla’nın teyzesi araya girerek İlker Kaleli’yi de takip ettiklerini söyleyince kahkahalar iyice arttı. Böylece aile arasındaki tatlı atışma konserin en keyifli anlarından birine dönüştü.

Konserin En Tatlı Anısı Oldu

Yoğun konser temposuna devam eden Sıla için İzmir gecesi şarkıları kadar bu özel buluşmayla da hatırlanacak gibi görünüyor. Anneannesinin kendisini yalnız bırakmaması ve aralarında geçen bu eğlenceli diyalog geceye ayrı bir anlam kattı.

Bazen koskoca bir konserin akılda kalan en güzel anı söylenen şarkılardan çok böyle küçücük ama sıcacık bir sohbet oluyor. Sıla ile 101 yaşındaki anneannesinin buluşması da tam olarak böyle bir an yaşattı.