Megan Fox’un Yeni Platformu Daha İlk Günden Çöktü! İşte Nedeni

Hollywood’un dikkat çeken isimlerinden Megan Fox yeni girişimiyle gündemde! 40 yaşındaki oyuncu hayranlarına özel fotoğraf ve videolar sunacağı abonelik tabanlı Subs platformunda kendi sayfasını açtı. Üstelik Fox bu girişimde yalnızca içerik üreticisi olarak yer almıyor platformun ortakları arasında da bulunuyor.

Oyuncunun sayfasının açılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk ise kısa sürede dikkat çekti. Hayranlarının akın ettiği platformda erişim sorunları yaşandı. Fox da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuyla ilgili bilgi verdi.

Megan Fox’tan Hayranlarına Özel İçerikler

Megan Fox yeni platformunda takipçilerine başka yerlerde bulunmayan fotoğraf ve videolar sunmaya hazırlanıyor. Oyuncunun paylaşacağı içerikler arasında telefonuyla çektiği görüntüler de bulunuyor. Ayrıca aboneler Fox’a doğrudan mesaj gönderme imkanına da sahip olacak.

Kısacası oyuncu hayranlarıyla daha farklı bir iletişim kurabileceği yeni bir alan oluşturmuş durumda. Abonelik sistemiyle çalışan platform özel içeriklere erişmek isteyen kullanıcıları hedefliyor.

OnlyFans’ın Kurucu Ortağıyla İş Birliği Yaptı

Fox’un bu adımı atarken önemli bir isimle iş birliği yapması da dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu OnlyFans’ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile birlikte çalışıyor ve Subs platformunun ortakları arasında yer alıyor.

Yeni girişimin tanıtımı için de özel bir çekim gerçekleştirildi. Megan Fox fotoğrafçı Cibelle Levi’nin objektifinin karşısına geçti. Bu çekimlerden elde edilen kareler oyuncunun abonelik sayfasında paylaşıldı.

Hayranları Siteye Akın Etti, Erişim Sorunu Yaşandı

Megan Fox’un sayfası açılır açılmaz yaşanan yoğun ilgi platformda teknik sorunlara yol açtı. Ziyaretçi trafiğinin artması nedeniyle kullanıcılar sayfaya erişmekte güçlük çekti.

Fox, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yoğun ilginin siteyi tekrar tekrar çökerttiğini belirtti. Oyuncu erişim sorununun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini de duyurdu.

Görünen o ki Megan Fox’un yeni girişimi daha ilk günden büyük merak uyandırdı. Şimdi gözler platformun ne zaman sorunsuz şekilde hizmet vermeye başlayacağında ve oyuncunun aboneleriyle hangi içerikleri paylaşacağında!