İpek Tanrıyar’dan Cenaze Eleştirilerine Yanıt!

Necla Uygur’un cenazesinde kıyafeti nedeniyle eleştirilen İpek Tanrıyar konuştu! Gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyledi.

İpek Tanrıyar’dan Cenaze Eleştirilerine Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 14:23

İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenaze töreninde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Törende çekilen fotoğraflarında gömleğinin açık görünmesi üzerine konuşulan ünlü isim sonunda sessizliğini bozdu. Tanrıyar aslında gömleğini kapalı şekilde giydiğini ancak iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyledi. Ünlü ismin açıklaması yaşananların perde arkasına dair merak edilenleri de ortaya çıkardı.

“İki Düğmemin Açıldığını Fark Etmedim”

Necla Uygur için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara açıklık getirdi. Posta’nın haberine göre Tanrıyar gömleğini yakasına kadar kapattığını ancak iki düğmesinin kendisi farkına varmadan açıldığını anlattı.

O sırada kıyafetinden çok cenazenin hüznüne ve Uygur ailesinin yaşadığı acıya odaklandığını belirten Tanrıyar gömleğinin nasıl göründüğünü fark etmediğini söyledi. Yani ünlü isim tören sırasında kıyafetindeki bu ayrıntının farkında bile değildi.

“Keşke Biri Beni Uyarsaydı”

Tanrıyar’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise çevresindeki insanlarla ilgili sözleri oldu. Gömleğinin düğmelerinin açıldığını kendisinin fark etmediğini belirten ünlü isim çevresinden de herhangi bir uyarı gelmediğini söyledi.

Tanrıyar “Keşke biri beni uyarsaydı” diyerek yaşanan durumdan haberi olmadığını dile getirdi. Böylece cenazedeki kıyafeti üzerinden yapılan eleştirilere de kendi açısından açıklık getirmiş oldu.

Cenazeye Yetişmek İçin Motosikletle Yola Çıkmış

İpek Tanrıyar törene nasıl yetiştiğini de anlattı. Uygur ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmamak için Beylikdüzü’nden motosikletle yola çıktığını söyledi. İstanbul trafiğini aşmak ve cenazeye zamanında ulaşmak isteyen Tanrıyar yolculuk sırasında gömleğinin düğmelerinin açılmış olabileceğini belirtti.

Yaşanan bu olayın ardından Tanrıyar’ın açıklaması kıyafetiyle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Ünlü isim, cenazeye katılma amacının acılı aileye destek olmak olduğunu vurgularken kıyafetiyle ilgili durumun tamamen istemeden yaşandığını ifade etti.

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