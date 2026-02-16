Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin "Türkiye" Sorusuna Kapak Gibi Cevap.

Özgü Namal 76. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Türkiye sorusuna ne cevap verdi? 'Sarı Zarflar' filminin prömiyeri ve Özgü Namal'ın olay yaratan açıklamaları haberimizde...

Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2026 10:38

Türk sinemasının usta ismi Özgü Namal, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye döndüğü 'Sarı Zarflar' filmiyle 76. Berlin Film Festivali’ne (Berlinale) damga vurdu. Ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapan film, hem hikayesiyle hem de Namal’ın uluslararası basına verdiği "ders niteliğindeki" yanıtla gündemin zirvesine oturdu.

Berlinale’de "Türkiye" Sorusu ve Net Cevap

Yönetmenliğini Deren Erel’in üstlendiği, başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı film için düzenlenen basın toplantısında tansiyon yükseldi. Bir muhabirin, filmin hikayesi ve çekim yeri üzerinden yönelttiği imalı soruya Namal, soğukkanlılığını koruyarak yanıt verdi.

Muhabirin, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?" sorusu üzerine Özgü Namal şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok. Türkiye'de de olsa aynı oynardım."

 

Altın Ayı Yolunda İddialı Performans

Uzun süren sessizliğini 'Sarı Zarflar' ile bozan Özgü Namal, festival eleştirmenlerinden tam not aldı. Tansu Biçer ile yakaladığı uyum ve sergilediği oyunculuk gücüyle, Altın Ayı yolunda şansı en yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor. Gala gösteriminin ardından tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatsal Bir Tercih: Almanya

Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin politik bir zorunluluk değil, tamamen hikayenin gerektirdiği sanatsal bir tercih olduğunu vurgulayarak Türkiye sinemasına yönelik önyargılı yaklaşımlara set çekti. Bu duruşu, hem sosyal medyada hem de sanat camiasında büyük takdir topladı.

Benzer Haberler
Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: "Beni Bu Havalar Mahvetti"
Kıvanç Tatlıtuğ Çamurlara Bulandı: Kıvanç Tatlıtuğ Çamurlara Bulandı: "Macera Dolu ATV Turu"
Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: "Yetenekli Ama Tarihi Yapamamış"
Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: "Varlığınız Benim İçin En Değerli Hediye"
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: "Sert Mizaçlı ve Kibir Var"
Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri... Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Serenay Aktaş’tan
  • 10-02-2026 14:33

Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"

Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım:
  • 16-02-2026 09:32

Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: "Beni Bu Havalar Mahvetti"