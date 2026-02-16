Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin "Türkiye" Sorusuna Kapak Gibi Cevap.

Türk sinemasının usta ismi Özgü Namal, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye döndüğü 'Sarı Zarflar' filmiyle 76. Berlin Film Festivali’ne (Berlinale) damga vurdu. Ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapan film, hem hikayesiyle hem de Namal’ın uluslararası basına verdiği "ders niteliğindeki" yanıtla gündemin zirvesine oturdu.

Berlinale’de "Türkiye" Sorusu ve Net Cevap

Yönetmenliğini Deren Erel’in üstlendiği, başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı film için düzenlenen basın toplantısında tansiyon yükseldi. Bir muhabirin, filmin hikayesi ve çekim yeri üzerinden yönelttiği imalı soruya Namal, soğukkanlılığını koruyarak yanıt verdi.

Muhabirin, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?" sorusu üzerine Özgü Namal şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok. Türkiye'de de olsa aynı oynardım."

Altın Ayı Yolunda İddialı Performans

Uzun süren sessizliğini 'Sarı Zarflar' ile bozan Özgü Namal, festival eleştirmenlerinden tam not aldı. Tansu Biçer ile yakaladığı uyum ve sergilediği oyunculuk gücüyle, Altın Ayı yolunda şansı en yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor. Gala gösteriminin ardından tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatsal Bir Tercih: Almanya

Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin politik bir zorunluluk değil, tamamen hikayenin gerektirdiği sanatsal bir tercih olduğunu vurgulayarak Türkiye sinemasına yönelik önyargılı yaklaşımlara set çekti. Bu duruşu, hem sosyal medyada hem de sanat camiasında büyük takdir topladı.