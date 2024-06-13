Berksan'dan itiraf: "Sevdiğim kadınları aldılar"

"Haberi Var Mı", "Çilek", "Onlar Bilmez", "Ben" gibi şarkılarıyla tanınan Berksan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, hem projelerinden hem de aşk hayatından bahsetti.

Berksan'dan itiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2024 17:28

Ünlü şarkıcı Berksan, Nişantaşı City's'de görüntülendi ve yeni projelerinden bahsetti. "Yeni şarkı 'Çok Özlüyorum' geliyor. Herkesi çok özledim. Artık single single gidiyorum, albüm yapmıyorum. Hande Yener ve Sibel Can'ın albümlerinde roller üstlendim. Sürekli işin mutfağındayım. Sahnedeyim," dedi.

Yaz planlarına ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Berksan, "Aşık olmak istiyorum. 20 yıldır bir tek bende yok. Sevdiğim kadınları aldılar," diyerek esprili bir şekilde aşk arayışını dile getirdi.

Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Mide sıkıntısı yaşamıştım. Bu, hayatımı farklı yönde prensipler edinmek zorunda bıraktı. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum," ifadelerini kullandı.

Erkek sanatçıların estetik yaptırması konusunda da açıklamalarda bulunan Berksan, "Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum, onun dışında sevmedim," diyerek estetik konusundaki düşüncelerini paylaştı.

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