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Berker Güven sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu paylaşan Güven adeta aşkını haykırdı.

Berker Güven sevgilisine aşkını böyle haykırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2023 13:36

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Aralarında 16 yaş bulunan ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

 

Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm."

"Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü.

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