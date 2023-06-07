Berker Güven: Sevgilim beni bekler

Nihal Yalçın ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Berker Güven, Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, ellerinde bavullarıyla yürürken objektiflere yansıdı.





"TATİL MODUNA GİRDİM"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Berker Güven, "Arkadaşlar tatil moduna girdim. Şimdi sevgilim Nihal Yalçın'ın yanına gidiyorum. Oradan da birlikte ver elini Londra tatili... Bunu hak ettim. Bu sezon çok çalıştık. Bu sezonu kazasız belasız atlattık, çok şükür" dedi.





"SEVGİLİM BENİ BEKLER"



Berker Güven, ardından, "Sevgilim beni bekler" diyerek, hızla oradan ayrıldı. (haberturk.com)