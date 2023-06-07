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Berker Güven: Sevgilim beni bekler

Ellerinde bavullarıyla Cihangir'de yürürken görüntülenen Berker Güven, gazetecilerle sohbet etti. Güven, "Arkadaşlar tatil moduna girdim. Şimdi sevgilim Nihal Yalçın'ın yanına gidiyorum. Oradan da birlikte ver elini Londra tatili... Sevgilim beni bekler..." dedi

Berker Güven: Sevgilim beni bekler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2023 11:36

Nihal Yalçın ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Berker Güven, Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, ellerinde bavullarıyla yürürken objektiflere yansıdı.



"TATİL MODUNA GİRDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Berker Güven, "Arkadaşlar tatil moduna girdim. Şimdi sevgilim Nihal Yalçın'ın yanına gidiyorum. Oradan da birlikte ver elini Londra tatili... Bunu hak ettim. Bu sezon çok çalıştık. Bu sezonu kazasız belasız atlattık, çok şükür" dedi.

"SEVGİLİM BENİ BEKLER"

Berker Güven, ardından, "Sevgilim beni bekler" diyerek, hızla oradan ayrıldı. (haberturk.com)

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