Berkay’ın Tadilat Çilesi Lüks Otelde Bitiyor! Kral Dairesinde 3 Aylık Konaklama

Şarkıcı Berkay, Zekeriyaköy'deki yeni villası tadilatta olduğu için ailesiyle birlikte 3 aydır Tarabya'da bir otelin kral dairesinde kalıyor. Ünlü ismin 2019'daki 1000 TL'lik gelir beyanı yeniden gündemde.

Berkay’ın Tadilat Çilesi Lüks Otelde Bitiyor! Kral Dairesinde 3 Aylık Konaklama
Yayın Tarihi : 19-12-2025 10:30

Magazin dünyasının en çok kazanan ve harcayan isimlerinden biri olan şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve çocuklarıyla birlikte gündemden düşmüyor. Yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'den villa alan ünlü popçu, evin tadilatı bitmeyince çareyi lüks bir otelde konaklamakta buldu.

Kral Dairesinde 3 Ay

Zekeriyaköy’deki yeni villalarını kendi zevklerine göre baştan aşağı yenileyen Şahin çifti, yaklaşık 3 aydır Tarabya'daki lüks bir otelde ikamet ediyor. Otelin en özel odalarından biri olan kral dairesinde kalan aile, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı. Berkay, muhabirlere verdiği kısa demeçte durumu şu sözlerle özetledi:

"3 aydır otelde kalıyoruz, çünkü ev hala tadilatta."

1000 TL Gelir Beyanı Yeniden Gündemde

Berkay’ın lüks otel yaşamı, sosyal medya kullanıcılarına ünlü şarkıcının geçmişteki bir açıklamasını hatırlattı. 2019 yılında futbolcu Arda Turan ile yaşadığı adli süreçte mahkemeye çıkan Berkay, aylık gelirini 1000 TL olarak beyan etmişti.

O dönem büyük tartışma yaratan bu beyan ile bugün Tarabya’daki bir otelin kral dairesinde 3 ay boyunca konaklamanın maliyeti arasındaki tezatlık, magazin kulislerinde yeniden "Berkay'ın gerçek kazancı ne?" sorularını beraberinde getirdi.

