Berkay'dan yeni şarkı: ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’

Türk pop müziğinde arka arkaya çıkardığı şarkılarla rakipleri arasında kendine ayrı bir yer edinen Berkay, yıllar önce söylemekten hoşlandığı arabesk şarkılardan oluşan bir albüm çıkarmış ve satış rekoru kırmıştı. Dinleyicisinden gelen yeni arabesk şarkı konusundaki yoğun isteğe kayıtsız kalmayan Berkay, Emrah'ın 40. sanat yılına özel hazırlanan saygı albümünde ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’ şarkısını seslendirdi. Berkay müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’ albümün en dikkat çeken şarkısı, sosyal medyada en çok paylaşılan şarkı oldu!

Berkay ve Özgür Aras Yeniden Bir Arada

Berkay, uzun yıllar beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras ile tekrar çalışmaya başladı. Bu birleşme, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin habercisi.