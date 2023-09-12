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Berkay'dan unutulmaz bir yaz geccesi konseri

Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, yaz sezonu açık hava konser serisine başladığı Kuruçeşme Açıkhava’da dördüncü konseri için sahnedeydi.

Berkay'dan unutulmaz bir yaz geccesi konseri
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 12-09-2023 12:25

Aynı mekandaki ilk konserinde de kendisini yalnız bırakmayan Köfn grubunun solisti Salman Tin bu konserinde de izleyiciler arasındaydı. Son zamanlarda çok sevilen şarkı olan  ‘Bi Tek Ben Anlarım’ı birlikte söyleyen Berkay ve Salman Tin, müzikseverlere güzel bir anı bırakmış oldular. ‘Hava çok sıcak değil, hafif esintili güzel bir yaz akşamında hep birlikte müziğe doyacağız’ diyerek izleyicilerine seslenen Berkay’ın muhteşem sahne performansı ve hayranlarıyla kurduğu tatlı iletişim görülmeye değerdi.

Başarılı sanatçı, tüm yaz boyunca devam eden konser maratonuna devam edeceğini ve aralarda da yeni şarkılar için stüdyoya girdiğini yineledi. Arabest 2 ve pop tarzı albümlerinin hazırlığında olan ünlü şarkıcı, boğazın muhteşem ambiyansı içinde sergilediği performansı ile izleyenleri iki saatliğine tüm sıkıntılarından uzaklaştırarak, harika bir müzik yolculuğuna çıkardı.

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