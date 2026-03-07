Berkay ve Özlem Ada Şahin’den Üçüncü Müjde: "Ailemiz Büyüyor!"

Magazin dünyasının en mutlu ailelerinden biri olan Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. İki kız çocukları olan ünlü çift, üçüncü kez anne ve baba olmaya hazırlandıklarını duyurarak heyecanlarını paylaştı.

Ultrason Görüntülü Müjde

2016 yılında nikah masasına oturan çift, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından verdikleri özel bir pozla kutladı. Üzerlerinde "Anne" ve "Baba" yazılı şapkalarıyla dikkat çeken ikili, paylaşımın merkezine ultrason görüntüsünü koyarak takipçilerini sevince boğdu:

"Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik."

Arya ve Zeynep Mira’ya Kardeş Geliyor

Ailenin büyüme serüveni 2017 yılında büyük kızları Arya’nın doğumuyla başlamış, 2019 yılında ise küçük kızları Zeynep Mira’nın gelişiyle devam etmişti. Şimdi ise Şahin ailesine beşinci üyenin katılacak olması, "Yeni bebek kız mı yoksa erkek mi?" sorularını şimdiden gündeme taşıdı.