Berkay Altunyay'ın 'Derdo'su

Genç yetenek Berkay Altunyay, müzik dünyasına ilk adımını attığı EP'si "DERDO"yu 22 Mart'ta Sony Music Türkiye etiketiyle sevenleriyle buluşturdu. Uzun süredir üzerinde çalıştığı bu proje, müzikseverler tarafından merakla bekleniyordu. EP'nin ilk üç şarkısı olan "Gururum Kalmayacak", "Sana Söz" ve "Sevmedim Senin Kadar" büyük ilgi görmüş, Altunyay'ın yeteneği ve müzikal tarzıyla dikkat çekmişti.

22 Mart'ta yayınlanacak olan EP'nin dördüncü ve son şarkısı "Mahsup", Altunyay'ın toksik ilişkileri anlattığı hikayesini sonlandıracak. Sanatçı, DERDO EP'sindeki parçaların dinleyicilerin kendi hayatlarından kesitler bulabileceğini düşünüyor ve müzikseverleri kendine özgü sound'larıyla etkilemeyi hedefliyor.

Berkay Altunyay, kariyerinin devamında hazır olan birçok parçasıyla farklı sound'larla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bu yeni dönemde, genç sanatçının müzikal evrimi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.



