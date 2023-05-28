Berkay 'Açıkhava' açılışını Kuruçeşme'de yaptı

Gerçekleşen geccede başarılı Berkay müzikseverlere unutulmaz bir gecce yaşattı. Hafif soğuk havaya rağmen mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına büyük bir enerjiyle çıkan Berkay’ın konserine sanat dünyasından da ilgi büyüktü. Köfn grubunun solisti Salman Tin, Aybüke Albere, Defne Samyeli, Deren Talu, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak da Berkay’ın tüm şarkılarına eşlik ederek, gecenin tadını çıkardılar.





İlk yarının sonuna doğru genç popçu Aybüke ve Köfn’ün solisti Salman Tin’i sahnesine davet eden Berkay, onlarla birlikle ‘Bi Tek Ben Anlarım’ şarkısını seslendirdi. Genç popçu Aybüke Albere’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seslendirmesi ise izleyiciden büyük alkış aldı.





Ünlü popçu Berkay, yaz sezonu boyunca yoğun konser programı olduğunu söyleyerek, iki albüm birden hazırladığının müjdesini de verdi. Yaklaşık iki saat boğazın muhteşem ambiyansında şarkılarıyla dinleyicilerini mest eden Berkay, efsane sahne performansıyla her izleyene unutulmaz bir anı bıraktı.