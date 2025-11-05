Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Ünlü oyuncu Berk Oktay, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Milena'nın bir fotoğrafını yayınladı. Oldukça büyüdüğü gözlenen Milena'nın karesi, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Mutlu aile tablosu, hayranlarını sevindirdi.

Ünlü Çiftin Mutluluğu Milena İle Taçlandı

Ekranların sevilen iki ismi Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evlilikleri, 21 Mayıs’ta gelen bebekleriyle daha da anlam kazandı. Oktay ve Atiksoy, kucaklarına aldıkları bebeklerine Mira Milena adını verdiler. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşıyor. Ünlü çift, kızları ile ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor.

Milena’nın Büyümesi Dikkat Çekti

Kızı Milena ile yakından ilgilenen Berk Oktay, son paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Oktay, kızı Milena'nın tek bir karesini yayınladı. Minik Milena'nın büyümüş olması, takipçilerin dikkatini çekti. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Oktay'ın takipçileri, Milena'ya sevgi dolu yorumlar yazdılar. Hayranlar, bebeğin ne kadar büyüdüğüne şaşırdılar.

Mutlu Aile Pozları Çok Seviliyor

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin aile yaşantıları, herkes tarafından takdir ediliyor. Çift, kızlarıyla olan her paylaşımında büyük ilgi görüyor. Bu son Milena paylaşımı da çiftin sosyal medyadaki popülerliğini artırdı. Berk Oktay, kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Ünlü ailenin yeni pozları merakla bekleniyor.