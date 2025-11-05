Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la kızı Milena'nın büyümüş halini paylaştı. Minik Milena'nın karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2025 14:30

Ünlü oyuncu Berk Oktay, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Milena'nın bir fotoğrafını yayınladı. Oldukça büyüdüğü gözlenen Milena'nın karesi, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Mutlu aile tablosu, hayranlarını sevindirdi.

 

Ünlü Çiftin Mutluluğu Milena İle Taçlandı

 

Ekranların sevilen iki ismi Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evlilikleri, 21 Mayıs’ta gelen bebekleriyle daha da anlam kazandı. Oktay ve Atiksoy, kucaklarına aldıkları bebeklerine Mira Milena adını verdiler. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşıyor. Ünlü çift, kızları ile ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor.

 

Milena’nın Büyümesi Dikkat Çekti

Kızı Milena ile yakından ilgilenen Berk Oktay, son paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Oktay, kızı Milena'nın tek bir karesini yayınladı. Minik Milena'nın büyümüş olması, takipçilerin dikkatini çekti. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Oktay'ın takipçileri, Milena'ya sevgi dolu yorumlar yazdılar. Hayranlar, bebeğin ne kadar büyüdüğüne şaşırdılar.

Mutlu Aile Pozları Çok Seviliyor

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin aile yaşantıları, herkes tarafından takdir ediliyor. Çift, kızlarıyla olan her paylaşımında büyük ilgi görüyor. Bu son Milena paylaşımı da çiftin sosyal medyadaki popülerliğini artırdı. Berk Oktay, kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Ünlü ailenin yeni pozları merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı
Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı
Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL
Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler
Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım
Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e aşkını haykırdı: 'Canım karım' Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e aşkını haykırdı: 'Canım karım'
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti