Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı isimlerin yer aldığı fenomen dizi Yasak Elma, uluslararası başarısını sürdürmeye devam ediyor. Medyapım imzalı yapım, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

“Pasión Prohibida” Fırtınası Arjantin’i Sardı

Dizi, Arjantin’de “Pasión Prohibida” adıyla ekrana geliyor ve yayınlandığı her bölümle sosyal medyada gündem yaratıyor. Son bölümüyle büyük yankı uyandıran dizi, özellikle Berk Oktay’ın performansı sayesinde Arjantin sosyal medyasında kısa sürede TT (Trend Topic) oldu.

Yerel izleyiciler, sosyal medya platformlarında oyuncuya övgü yağdırdı. Arjantinli kullanıcılar, Oktay’ın performansını “karizmatik, etkileyici ve doğal” olarak tanımlarken, dizinin senaryosu ve temposunu da çok beğendiklerini dile getirdi.

Berk Oktay’a Uluslararası Hayran Desteği

Türkiye’de olduğu kadar Latin Amerika’da da hayran kitlesini büyüten Berk Oktay, sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazandı. Oyuncunun daha önce “Savaşçı”, “Kuruluş Osman” ve “Bir Küçük Gün Işığı” gibi yapımlardaki başarılı performansları da Arjantinli izleyiciler tarafından keşfedilmeye başlandı.

Yasak Elma’nın Küresel Başarısı

Altı sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Yasak Elma, bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeye satıldı. Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa’da da yayınlanan dizi, Türk televizyon tarihinin en çok ihraç edilen yapımları arasında yer alıyor.

Yasak Elma’nın Arjantin’deki başarısı, Türk dizilerinin dünya genelinde artan popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.