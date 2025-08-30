Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Nazar Boncuklu Mutluluk Pozu

Kriz İddialarına Net Yanıt

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında “evliliklerinde kriz” iddiaları gündeme gelmişti. Ancak çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu söylentileri boşa çıkardı.

“Her Şey Yolunda” Mesajı

Son olarak Berk Oktay, eşiyle birlikte nazar boncuğu detayının yer aldığı bir kare paylaştı. Fotoğraf kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Bu paylaşım, çiftin “Her şey yolunda” mesajı olarak yorumlandı. Hayranları, iki oyuncunun uyumuna beğeni yağdırdı.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Çiftin mutluluk pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan kare, “aşk dolu evlilik” vurgusuyla dikkat çekti. Böylece, Oktay ve Atiksoy’un aile hayatıyla ilgili çıkan kriz iddiaları da bir kez daha yalanlanmış oldu.

Hayranlarından Destek

Oyuncu çiftin samimi paylaşımları, hayranlarının desteğini de beraberinde getirdi. Takipçileri, ikilinin her zamankinden daha mutlu olduğunu belirten yorumlar yaptı.