Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan "Her Şey Yolunda" Pozu: Kriz Bitti, Aşk Kazandı!

Magazin dünyasında son dönemde haklarında en çok "ayrılık" senaryosu yazılan çiftlerinden olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, sessizliklerini romantik bir kareyle bozdu. Evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran ünlü ikili, üzerlerindeki kara bulutları dağıttı.

İhanet İddiaları ve Sosyal Medya Krizi

Çiftin evliliği, geçtiğimiz haftalarda ciddi bir sınavdan geçmişti. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla başlayan süreç, şu iddialarla alevlenmişti:

Dizi Setindeki Yakınlaşma: Berk Oktay’ın ‘Harman Yeri’ dizisindeki rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı iddiası, evde kriz çıkardığı yönünde yorumlanmıştı.

Boşanma Söylentileri: Takipten çıkma hamlesi, hayranları tarafından "boşanma protokolü hazırlandı" şeklinde değerlendirilmişti.

Buzlar Tamamen Eridi

Ancak bu fırtınalı süreç, çiftin yeniden birbirini takibe alması ve Berk Oktay’ın yaptığı son paylaşımla sona erdi. Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile sarmaş dolaş bir karesini paylaşarak "ayrılık yok" mesajı verdi.