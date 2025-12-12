Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Boşanma İddialarına Aşk Dolu Yanıt!

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra tekrar barıştı ve aşk dolu pozlar paylaştı. Oktay, "Şükür sebebim ailem" notuyla dedikodulara son noktayı koydu.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Boşanma İddialarına Aşk Dolu Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2025 10:37

Uzun süredir magazin kulislerinde boşanacakları konuşulan ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, haklarında çıkan spekülasyonlara sosyal medya üzerinden verdikleri romantik pozlar ve duygusal mesajlarla kesin bir yanıt verdi.

Takip Bırakma İddiaları Endişe Yaratmıştı

2022 yılının Eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak anne-baba olan çift hakkında ayrılık iddiaları, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla gündeme gelmişti.

Ancak ikilinin kısa süre sonra tekrar birbirlerini takip etmeye başlaması, barışma sinyallerini vermişti.

"Şükür Sebebim Ailem"

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, tüm dedikodulara sert bir yanıt vererek Instagram hesabından eşi ve kızı Mira Milena'nın yer aldığı duygusal bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:

"Şükür sebebim ailem"

Son Noktayı Romantik Poz Koydu

Tüm bu gelişmelerin ardından, çift ayrılık söylentilerini bir kez daha yalanladı. Son olarak birlikte oldukları romantik fotoğraflarını Instagram'da paylaşan çift, ilişkilerinin sağlamlığını ve evliliklerinin yolunda gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Hazal Kaya’dan Yıllar Sonra Gelen Hazal Kaya’dan Yıllar Sonra Gelen "Aşk-ı Memnu" İtirafı: "Tam 7 Kez..."
Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı’yla Evlilik Sinyali: Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı’yla Evlilik Sinyali: "Bence, Evet"
Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı: Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı: "Zaman Zaman Beceremiyorum"
Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte? Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?
Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı! Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!
Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!
  • 08-12-2025 10:50

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!