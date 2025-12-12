Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Boşanma İddialarına Aşk Dolu Yanıt!

Uzun süredir magazin kulislerinde boşanacakları konuşulan ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, haklarında çıkan spekülasyonlara sosyal medya üzerinden verdikleri romantik pozlar ve duygusal mesajlarla kesin bir yanıt verdi.

Takip Bırakma İddiaları Endişe Yaratmıştı

2022 yılının Eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak anne-baba olan çift hakkında ayrılık iddiaları, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla gündeme gelmişti.

Ancak ikilinin kısa süre sonra tekrar birbirlerini takip etmeye başlaması, barışma sinyallerini vermişti.

"Şükür Sebebim Ailem"

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, tüm dedikodulara sert bir yanıt vererek Instagram hesabından eşi ve kızı Mira Milena'nın yer aldığı duygusal bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:

"Şükür sebebim ailem"

Son Noktayı Romantik Poz Koydu

Tüm bu gelişmelerin ardından, çift ayrılık söylentilerini bir kez daha yalanladı. Son olarak birlikte oldukları romantik fotoğraflarını Instagram'da paylaşan çift, ilişkilerinin sağlamlığını ve evliliklerinin yolunda gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.