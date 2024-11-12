Berk Oktay ve Gülsim Ali "Harman Yeri"nde partner oldu!

TRT Tabii’nin yeni dizisi Harman Yeri, okuma provası öncesinde kadrosunu tamamladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Berk Oktay'ın pehlivan Hamza karakterine hayat vereceği dizide, başrol kadın oyuncu arayışı nihayet sona erdi. Güzel oyuncu Gülsim Ali, Antalya’da çekimleri yapılacak olan 10 bölümlük dizinin başrol kadın yıldızı olarak projeye dahil oldu. Gülsim Ali, dizide Cemre karakterine hayat vererek Berk Oktay'ın partneri olacak.

Harun Korkmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Harman Yeri, usta oyuncu Cemalletin Kömürcü imzasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin iddialı kadrosu ve özgün hikayesiyle dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Gülsim Ali’nin yeni projelerle dolu yoğun temposu sürüyor. Başarılı oyuncu, Harman Yeri dizisinin ardından, Tims&B’nin Adana’da çekeceği ve Umur Turagay’ın yöneteceği Yasak Aşk dizisinde Hande karakteri için görüşmelere devam ediyor.