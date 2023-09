Berk Oktay: Son nefesime kadar seninle...

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 2 yıl süren ilişkilerini 2022 yılında resmi nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü oyuncu çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünü Karadağ'ın Kotor şehrinde kutladılar. Berk Oktay, eşine olan duygularını şu şekilde ifade etti:

"Hayatıma girdiğin o anı hatırladığımda, bana arkadaş ve yol arkadaşı olduğun her anı anımsadığımda, beni iyileştirdiğin ve ruhsal olarak birleştiğimiz her anı düşündüğümde, içimde derin bir minnettarlık hissi uyanıyor. Seninle geçirdiğim her an için şükrediyorum. İnşallah son nefesimi de senin yanında veririm."