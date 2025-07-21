Berk Cankat “Gözyaşı Kraliçesi” Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Başarılı oyuncu Berk Cankat, iki yeni projeyle ekranlara dönüş hazırlığında. 3. sezon çekimlerine başlanan “Zeytin Ağacı” dizisinde Yunan Yorgo karakterini canlandıracak olan Cankat, aynı zamanda O3 Medya’nın yeni dizisi “Gözyaşı Kraliçesi” için de anlaşma imzaladı.

Zeytin Ağacı’nda Yunan Yorgo Rolü

Ayvalık’ın büyüleyici atmosferinde çekimleri devam eden “Zeytin Ağacı” dizisi, yeni sezonu için heyecan yaratıyor. Berk Cankat’ın Yunan Yorgo karakteriyle hikâyeye katılması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

“Gözyaşı Kraliçesi”nde Ercan Karakteri

Berk Cankat, yeni sezonun iddialı yapımlarından “Gözyaşı Kraliçesi” dizisinde Ercan karakterine hayat verecek. Hande Erçel’in canlandırdığı Meyra’nın eski sevgilisi olarak diziye dahil olacak Cankat, etkileyici bir hikâyenin merkezine oturacak. Karakteri, Türkiye’ye büyük bir yatırım fonu getiren başarılı bir iş insanı olarak dizide önemli bir dönüm noktası yaratacak.

İki Projeyle Ekranlarda

Hem “Zeytin Ağacı” hem de “Gözyaşı Kraliçesi” projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Cankat, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Hayranları, oyuncunun farklı karakterlerle performansını görmek için sabırsızlanıyor.