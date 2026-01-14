Bergüzar Korel’in İnanılmaz Dönüşümü: 20 Kilo Gitti, Fitlik Baki Kaldı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üç çocuk annesi olmasına rağmen azmiyle hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. Son dönemde hem yeni projesindeki cesur sahneleriyle hem de fiziksel değişimiyle gündemden düşmeyen Korel, adeta iğne ipliğe döndü.

Soğuk Hava Bile Onu Durduramıyor

20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Bergüzar Korel, ulaştığı formu korumak için spor salonundan çıkmıyor. İstanbul'daki yağışlı ve soğuk havaya rağmen antrenmanını aksatmayan ünlü oyuncu, spor salonundan paylaştığı karelerle disiplinini gözler önüne serdi.

Sıkı Disiplin: 2021 yılında kızı Leyla'yı kucağına aldıktan sonra kararlı bir şekilde spora başlayan Korel, diyet ve egzersiz ikilisinden taviz vermiyor.

Göz Kamaştıran Fizik: Instagram hesabından paylaştığı son egzersiz kareleri, takipçileri tarafından "Eski haline döndü", "Disiplin kraliçesi" yorumlarıyla karşılandı.

Hem Kariyerde Hem Formda Zirve

Şu sıralar Timuçin Esen ile başrolü paylaştığı yeni dizisindeki performansıyla çok konuşulan Korel, profesyonel hayatındaki yoğunluğa rağmen kişisel bakımını ihmal etmiyor. Dizideki bazı sahneleriyle sosyal medyada tartışma yaratsa da, o odağını bozmadan çalışmaya devam ediyor.

Sabır ve Aşkla Kurulan Yuva

2009 yılında Halit Ergenç ile dünya evine giren Bergüzar Korel, sanat dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden birine sahip. Çiftin üç çocuğu bulunuyor:

Ali (2010) Han (2020) Leyla (2021)

Korel, özellikle üçüncü doğumun ardından vücudundaki değişimi sabırla ve sağlıklı bir süreçle yöneterek 2026 yılının en fit anneleri arasında ilk sıraya yerleşti.