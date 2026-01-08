Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"

Başrolünü Timuçin Esen ile paylaştığı ve merakla beklenen "İlk ve Son" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, tanıtım filmlerindeki bazı sahnelerin sosyal medyada gündem olması üzerine sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara sert bir dille tepki göstererek sektördeki cinsiyetçi bakış açısını eleştirdi.

"Neden Sadece Kadınlara Soruluyor?"

Korel, sahnelerin magazin gündeminde "cesur sahneler" başlığıyla yer almasına ve bu konunun sürekli kendisine sorulmasına sitem etti. Sektördeki çifte standarda dikkat çeken oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için bunlar ölçülü ve tamamen hikayeye hizmet eden sahnelerdi."

"Hikayenin Doğasında Var"

Dizinin bir çiftin yıllara yayılan inişli çıkışlı ilişkisini konu aldığını hatırlatan Korel, bu tür sahnelerin birer "magazin malzemesi" değil, dramatik yapının bir parçası olduğunu vurguladı. Korel'e göre, gerçekçi bir ilişki hikayesi anlatılırken hayatın içinden olan bu anların senaryo gereği yansıtılması son derece doğal.

"İlk ve Son" Ay Sonunda Yayında

Yönetmen koltuğunda iddialı isimlerin oturduğu ve BluTV’nin en çok beklenen projelerinden biri olan İlk ve Son, Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in güçlü oyunculuklarıyla ay sonunda izleyiciyle buluşacak.