Bergüzar Korel: Londra'da zaman yavaş akıyor

Bergüzar Korel, önceki akşam kız arkadaşları ile Akaretler'de bir mekana eğlenmeye geldi. Mekana girmeden önce basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Ayhan sahne alacak onu dinlemeye geldim. O bizim için çok değerli, hepimizin değerlisi. Hayalini gerçekleştirdiği için biz de bu mutlu gününde yanındayız, yolu açık olsun" dedi.





"LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATIMIZ VAR"

İstanbul ve Londra arasında mekik dokuyan oyuncu, "Yılbaşında nerede olacaksınız?" sorusuna, "İstanbul'dayım. Arkadaşlarımızla, ailelerimizle vakit geçireceğiz. O yüzden geldik zaten. Londra çok yavaş, çok çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Dostlarımız yanımızda yok, sosyal çevrenizi ve dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından. Çocuklar okula gidiyor, sürekli onlarlayım. Eğer olursa reklam çekimlerimi yapıyorum. Yakında dijital ortama bir proje yapabilirim" açıklamasını yaptı.