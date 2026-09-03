Bergen Krizi Patladı! Farah Zeynep’ten Küfürlü Paylaşım

Star TV’de yayınlanan “Çirkin” dizisinin yeni sezon tanıtımı, bu kez hikâyeden çok başka bir konuyla gündeme geldi. Tanıtımdaki bazı sahnelerin 2022 yılında vizyona giren “Bergen” filmine fazlasıyla benzediği fark edilince ortalık bir anda karıştı.

Özellikle Derya Pınar Ak’ın canlandırdığı Meryem karakterinin sahneye hazırlanma görüntüleri dikkat çekti. Makyaj masasındaki hazırlık, eldivenlerin takılması, parfüm sıkılması, gözlerin yakın planda gösterilmesi ve ardından koridordan geçip sahneye çıkılması gibi detaylar, “Bergen” filmindeki sahneleri akıllara getirdi.

Yapım Şirketleri Karşı Karşıya Geldi

Benzerlikler sosyal medyada konuşulmaya başlayınca Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content de konuyla ilgili harekete geçti. Şirket, söz konusu sahnelerin senaryo ve storyboard aşamasından itibaren özel olarak hazırlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, tanıtım kaldırılmazsa telif ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulabileceği ve maddi-manevi tazminat davası açılabileceği söylendi.

“Çirkin” dizisinin yapımcısı 25 Film ise bu iddiaları kabul etmedi. Şirket, bir sanatçının kuliste hazırlanıp koridordan geçerek sahneye çıkmasının sinema ve Yeşilçam’da yıllardır kullanılan sıradan bir anlatım biçimi olduğunu savundu.

Farah Zeynep Abdullah’tan Sert Tepki

Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da tartışmanın dışında kalmadı. Oyuncu, tanıtımdaki benzerliklere gönderme yaparak sosyal medyada “Göz bandını unutmuşsunuz...” diye yazdı.

Bununla da yetinmeyen Abdullah, bir takipçisinin “Çalmışlar a*k” şeklindeki küfürlü mesajını Instagram hikâyesinde paylaştı. Mesajın üzerine de “benzerlikler tamam da” notunu ekledi.

Kısacası, basit bir dizi tanıtımı derken konu telif tartışmasına, ardından da sosyal medyada sert atışmalara kadar uzandı. Şimdi gözler, iki yapım arasındaki bu tartışmanın hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceğinde.