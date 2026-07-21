Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti!

Sosyal medyanın ve ekranların sevilen çiftlerinden Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu eşi Eser Yenenler cephesinden sevenlerini hüzne boğan bir haber geldi. Bir süredir sosyal medya hesaplarını aktif kullanmayan tescilli güzel Berfu Yenenler yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı zorlu süreci ve kayıplarını takipçileriyle paylaştı.

Üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Yenenler komplikasyonlarla geçen 11-12 haftalık sürecin ardından hamileliğinin ne yazık ki son bulduğunu duyurdu.

"Çok Şükür Ben Sağlıklıyım Çocukların Haberi Yok"

Sosyal medya hesabından samimi bir açıklama yayımlayan Berfu Yenenler sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine içini döktü:

"Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım hepimiz iyiyiz."

Süreç boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür eden ünlü isim çocukları Kuzey ve Mete'nin bu durumdan habersiz olduğunu ekledi

"Daha Güzel Günlerde Kavuşacağız"

Yenenler açıklamasını "Çocukların keyifleri yerinde en kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz. Desteğiniz çok kıymetli teşekkür ederiz" sözleriyle noktaladı.

2019 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i 2021 yılında ise ikinci oğulları Mete'yi kucaklarına alan aileye sosyal medyadan ve magazin dünyasından çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı.