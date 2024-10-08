Berfu Yenenler'den duyarlı çıkış: "Bugün sesini çıkaramayan kadınlar için buradayım"

Ünlü komedyen ve sunucu Berfu Yenenler, sahnede yaptığı konuşmayla kadın cinayetlerine dikkat çekti. Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerine ve kadınların güvenlik sorunlarına vurgu yapan Yenenler, samimi açıklamalarıyla izleyicilerin takdirini topladı.

Berfu Yenenler, "Türkiye'de yaşayan birçok kadın benim kadar şanslı değil. Ben şanslıyım; istediğim platformda sesimi duyurabiliyorum, ama kadınlarımız evlerinde bile kendilerini güvende hissetmiyor. İstedikleri gibi giyinip, özgürce dışarı çıkamıyorlar” dedi. Sözlerine devam eden Yenenler, “Bugün burada sesini çıkaramayan her kadın için sesimi çıkarıyorum. Bütün alkışlarımız, sesini çıkaramayan bütün kadınlara gitsin" ifadeleriyle sahnede kadınlara destek mesajı verdi.

Kadın cinayetlerine karşı duyarlılığıyla bilinen Yenenler, bu konuşmasıyla bir kez daha toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı ve sahneden yaptığı çağrı ile büyük alkış topladı.