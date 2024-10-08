Berfu Yenenler'den duyarlı çıkış: "Bugün sesini çıkaramayan kadınlar için buradayım"

Berfu Yenenler, sahnede kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Berfu Yenenler'den duyarlı çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2024 19:07

Ünlü komedyen ve sunucu Berfu Yenenler, sahnede yaptığı konuşmayla kadın cinayetlerine dikkat çekti. Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerine ve kadınların güvenlik sorunlarına vurgu yapan Yenenler, samimi açıklamalarıyla izleyicilerin takdirini topladı.

Berfu Yenenler, "Türkiye'de yaşayan birçok kadın benim kadar şanslı değil. Ben şanslıyım; istediğim platformda sesimi duyurabiliyorum, ama kadınlarımız evlerinde bile kendilerini güvende hissetmiyor. İstedikleri gibi giyinip, özgürce dışarı çıkamıyorlar” dedi. Sözlerine devam eden Yenenler, “Bugün burada sesini çıkaramayan her kadın için sesimi çıkarıyorum. Bütün alkışlarımız, sesini çıkaramayan bütün kadınlara gitsin" ifadeleriyle sahnede kadınlara destek mesajı verdi.

Kadın cinayetlerine karşı duyarlılığıyla bilinen Yenenler, bu konuşmasıyla bir kez daha toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı ve sahneden yaptığı çağrı ile büyük alkış topladı.

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya'dan sert açıklama: Serenay Sarıkaya'dan sert açıklama: "Kendinize gelin!"
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle!
Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"
Gülse Birsel’den kadın cinayetlerine sert tepki: “Güvenlik sıkıntımız var Gülse Birsel’den kadın cinayetlerine sert tepki: “Güvenlik sıkıntımız var"
Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepkilere yanıt: Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepkilere yanıt: "Oyunculuğu bırakmaya hazırım"
Hande Yener'den duygulandıran destek Hande Yener'den duygulandıran destek
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Tarkan:
  • 07-10-2024 11:07

Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"

Murat Boz ve Pedro Alonso İstanbul’da bir araya geldi
  • 02-10-2024 09:28

Murat Boz ve Pedro Alonso İstanbul’da bir araya geldi

Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!
  • 04-10-2024 15:51

Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!

Serenay Sarıkaya
  • 08-10-2024 11:10

Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"