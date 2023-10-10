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Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım

Adnan Oktar suç örgütünün istismarlarını konu alan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler, "Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım" dedi

Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2023 13:04

Adnan Oktar'ın suç örgütünün istismarlarını anlatan 'Kedicik' belgeseli, 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Oktar'ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, özellikle lüks alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaşan ve turnike sistemiyle insanları ağına düşüren Adnan Oktar'ın yöntemleri anlatılıyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 'Kedicik' belgeselini izledikten sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Berfu Yenenler, "Şunu söylemeliyim ki, 'Kedicik' belgeselini izlerken büyük bir şok yaşadım. Burada anlatılan kız düşürme düzeni neredeyse benzerini üniversitedeyken yaşadım. Allah'ım, kimsenin günahını almayayım, ama bu durum beni resmen deli ediyor" şeklinde konuştu.

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