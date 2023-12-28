Berfu Yenenler açıkladı: "Eser ile siz boşandıktan sonra evlendim"

Berfe Yenenler, Youtube üzerinde yayınlanan "Talk Show Perileri" isimli programının son bölümünde İbrahim Büyükak'ı ağırladı. Esprilerin havada uçuştuğu programda Berfu Yenenler, İbrahim Büyükak'a "Sizin hayatınıza Eser ile giriş yaptım ve tanıştığım dönemde siz neredeyse evli gibiydiniz. Ben girdikten sonra siz boşandınız ve ardından biz evlendik. Peki, senin arkadaşlığın açısından bu boşanma ve evlenme süreci nasıl oldu?" sorusunu yönetti.



Büyükak, bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Ben Eser'den doğuramadığım için, dolayısıyla sen öne geçtin. Yani, biz dokuz yıl boyunca çok iç içe yaşadık, sürekli bir aradaydık. Eser, benim 30 yıllık arkadaşım. Başka bir samimiyet ve yakınlık seviyemiz var. Kız isteme konusunu bile, ablamlara göre değil, Eser'e göre ayarladım."



Sonrasında "Eser ile siz boşandıktan sonra ben evlendim ve onun hayatında en büyük alanı sen kaplıyordun, sonra ben kapladım. Hiç benzerlik hissettiğin oldu mu seninle benim aramda?" sorusuna cevap veren Büyükak, şunları söyledi: "Bizim bir agresyon durumumuz var, biraz agresifiz. Aradığı nitelikleri sende buldu. Onun zaten düzenli bir hayatı, ilişkisi olsun istediği bir dönemde karşısına çıktın. Çok iyi tamamladınız birbirinizi ve işte aradığı özellikleri buldu sende."



Belirli bir süre sonra Eser Yenenler programda konuk oldu ve "İki kocamı izliyor gibiyim. İlk kocam çok yordu beni" diyerek stüdyoyu güldürdü.