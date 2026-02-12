Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Yıllardır merakla beklenen o an geldi! Ekranların ikonik ismi Beren Saat, üç yıllık oyunculuk sessizliğini müzik dünyasına attığı dev adımla bozdu. Sanatçı, yalnızca "Beren" ismini kullanarak ilk İngilizce teklisi "CapitaliZoo"yu yayınladı ve sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Dev Kadro: Grammy Ödüllü İsimler Devrede

Beren Saat’in bu projesi, sadece bir hobi değil, uluslararası standartlarda bir prodüksiyonun ürünü. Eşi Kenan Doğulu ile üç yıldır üzerinde çalıştıkları bu parçanın mutfağında dünya yıldızlarıyla çalışan isimler var:

Sözler: Beren Saat imzalı.

Prodüktör & Aranje: Kenan Doğulu.

Miks: Grammy ödüllü Brendan Morawski .

Mastering: Dünyaca ünlü ses teknisyeni Dave Collins .

Klip: Los Angeles’ta, ödüllü yönetmen Ecem Lawton tarafından çekildi.

Stil: Super Bowl şovlarının stilisti Joey Thao.

"Görünmez Kafeslere Karşı Benim İsyanım"

Beren Saat, şarkısının temasını "toplumsal beklentiler ve kapitalist düzene karşı bir başkaldırı" olarak tanımlıyor. Ünlü isim, şarkısının felsefesini şu sözlerle özetledi:

"CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür doğuyoruz ama sonra özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım."

Kenan Doğulu’dan Gurur Dolu Destek

Eşinin müzik kariyerini uluslararası boyuta taşımak için özel bir şirket kuran Kenan Doğulu, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı. Doğulu, nisan ayında "Exuberance" adlı albümün tamamının yayınlanacağını müjdeleyerek, "Berenciğimin özgün ve yenilikçi dünyasına yol arkadaşlığı etmek çok heyecan verici" dedi.

X (Twitter) İkiye Bölündü

Şarkının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu X’te "Beren Saat" etiketi kısa sürede zirveye yerleşti. Eleştiriler ise oldukça çeşitliydi: