Beren Saat'ten 9. evlilik yıldönümü paylaşımı

Ünlü sanatçılar Beren Saat ile Kenan Doğulu, bugün özel bir günü kutlamaktalar. 29 Temmuz 2014 tarihinde Amerika'da dünya evine giren ünlü çift, bugün 9. evlilik yıldönümlerini coşkuyla kutluyor.

Beren Saat, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak eşi Kenan Doğulu ile olan mutlu bir anlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, Kenan Doğulu'nun kendisini öptüğü romantik bir an yer aldı. Beren Saat, paylaşımının altına "9. yılımız kutlu olsun aşkım" notunu düştü.

Çiftin romantik ve samimi anları, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Takipçileri ve hayranları, ünlü çiftin birlikte geçirdikleri yıllar boyunca birbirlerine olan sevgilerinin hiç azalmadığını ve mutluluklarının daim olduğunu ifade eden yorumlarla kutlamalara katıldılar.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında yer alıyor ve her ikisi de kendi alanında büyük başarılara imza atmış isimlerdir. Beren Saat, oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz karakteri canlandırırken, Kenan Doğulu ise müziğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmiştir.

Çiftin evlilikleri boyunca birbirlerine olan destekleri ve sevgileri gözlerden kaçmamıştır. Her daim birlikte görüntülenen ve birbirlerine duydukları sevgiyi açıkça dile getiren Beren Saat ve Kenan Doğulu, hayranları tarafından da örnek bir çift olarak görülmektedir.