Beren Saat’ten 2 Milyonluk Cevap! ‘CapitaliZoo’ Eleştirilere Rağmen Rekor Kırıyor.

Beren Saat'in ilk şarkısı CapitaliZoo ne kadar dinlendi? Beren Saat'in 2 milyon dinlenme sonrası yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki eleştirilere verdiği yanıt haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2026 11:32

Oyunculuk kariyerindeki başarısını müzik dünyasına taşımaya karar veren Beren Saat, ilk teklisi ‘CapitaliZoo’ ile kısa sürede dikkat çekici bir rekora imza attı. Şarkı, yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen dijital platformlarda 2 milyon dinlenme barajını aşarak büyük bir ivme yakaladı.

Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Beren Saat’in İngilizce sözlü şarkısı ve klibindeki modern dans performansı, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Dinleyiciler bu yeni girişim karşısında ikiye ayrıldı:

  • Destekleyenler: Şarkının dünya standartlarında bir tınıya sahip olduğunu savunanlar ve Beren Saat’in cesur sanatçı kimliğini alkışlayanlar çoğunluktaydı.

  • Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise Saat’in sesini veya şarkının tarzını alışılagelmişin dışında bularak olumsuz yorumlarda bulundu.

"Teşekkürler" Mesajıyla Yanıt Verdi

Hakkındaki olumsuz yorumlara ve eleştiri yağmuruna sessiz kalarak işine odaklanan Beren Saat, 2 milyon dinlenme başarısını sosyal medya hesabından paylaştığı bir teşekkür mesajıyla kutladı. Başarılı isim, müzikal yolculuğunda geri adım atmayacağının sinyallerini verdi.

Nebahat Çehre’den de Destek Gelmişti

Hatırlanacağı üzere, Beren Saat’in Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Kızım benim o! Şarkısı zamanla çok sevilecek, biraz dinlemek lazım" diyerek Saat’in arkasında durmuştu.

Haberin Videosu : Beren - CapitaliZoo (Official Music Video)
