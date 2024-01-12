Beren Saat'in ödül kombini olay oldu, yorum yağdı: "Film de kötü bu kıyafet de..."

Yılın Yıldızları Ödülleri'nde Yılın En İyi Sinema Yıldızı seçilen Beren Saat'in kıyafet tercihi gündem oldu.

Beren Saat'in ödül kombini olay oldu, yorum yağdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2024 10:34

Beren Saat, Yılın Yıldızları Ödülleri'nde Yılın En İyi Sinema Yıldızı seçilen isim oldu. "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle bu prestijli ödülü kazanan Saat, kıyafet tercihiyle de dikkat çekti. Deri şortu ve çizmeleriyle klasik bir bluzu kombinleyen oyuncu, kadın oyuncu ödülünü aldığı filmle ilgili olarak, "Çok mutluyum. Üniversiteli öğrencilerin düzenlediği ödül törenleri her zaman keyifli geçiyor. Salonun coşkusu ve enerjisi beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.



KOMBİNİ OLAY OLDU!

Beren Saat'in kıyafet tercihi kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncuyla ilgili fotoğrafların altı yorumlarla doldu.

İşte Beren Saat'in kıyafeti hakkında yapılan yorumlardan bir kaçı:

* "İstanbul için son çağrıymış... vah vah."
* "Film de kötü bu kıyafet de"
* "Maalesef hayal kırıklığı"

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