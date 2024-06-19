Beren Saat'in deniz keyfi

Beren Saat, gün boyunca uzak durduğu Bodrum'un çekici denizine akşam saatlerinde dayanamayarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Beren Saat'in deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2024 10:32

Ünlü oyuncu Beren Saat, Bodrum'da eşi Kenan Doğulu'nun konserinin ardından soluğu mavi sularda aldı. Çift, lüks bir tekneyle denize açılarak keyifli bir gün geçirdi.

Günün erken saatlerinde Kenan Doğulu denize girerken, Beren Saat teknede kalmayı tercih etti. Saat, gün boyu tekneyi terk etmedi. Ancak Bodrum'un çekici denizine dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Kısa bir deniz keyfinden sonra tekrar tekneye çıkan Saat, gün batımına kadar teknenin baş kısmında güneşlendi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki bu keyifli anları, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Saat, doğal güzelliğiyle ünlü Bodrum'un tadını çıkarırken, Doğulu da konser sonrası dinlenmenin keyfini çıkardı.

Ünlü çiftin Bodrum tatili, deniz ve güneşin keyfini çıkararak huzurlu ve romantik bir atmosferde geçti.

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