Beren Saat'e nazar değdi: Ünlü oyuncu fizik tedavi görüyor

Şarkıcı ve söz yazarı Kenan Doğulu ile 2014 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz şubat ayında 40. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Beren Saat, sırt ağrıları nedeniyle fizik tedavi görmeye başladı. Bir süredir ağrıları nedeniyle doktorların kapısını aşındıran Beren Saat, Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı.

Klinikten çıkışında basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Beren Saat, objektiflere gülümseyerek poz verdi. Ağrıları için kliniğe geldiğini belirten oyuncu, basın mensuplarının sorularına fazla açıklama yapmadan yanıt verdi ve hızla oradan ayrıldı.

Ünlü oyuncunun fizik tedavi sürecine başlaması, hayranlarını endişelendirse de Beren Saat'in pozitif tavrı ve gülümsemesi, iyileşme sürecinde olduğuna işaret etti. Saat, sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınırken, hayranları ve sevenleri ona destek mesajları göndermeye devam ediyor.