Beren Saat ve Kenan Doğulu 11. Yıllarını Gün Batımında Kutladı

Beren Saat ve Kenan Doğulu, aşklarını bir kez daha herkese ilan etti. 2014 yılında Los Angeles’ta evlenen ünlü çift, evliliklerinin 11. yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları romantik bir paylaşımla kutladı.

Aşkın 11. Yılı: Gün Batımında Gelen Romantizm

Her fırsatta birbirlerine duydukları sevgiyi gözler önüne seren çift, bu yıl da geleneklerini bozmadı. Gün batımında çekilmiş özel bir kareyle kutlama yapan çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygusal Mesajlar Gündeme Oturdu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, paylaşımına “Seni çok seviyorum” notunu düştü. Bu romantik söze karşılık ise oyuncu Beren Saat’ten “Ben de seni çok seviyorum... 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim” yanıtı geldi. Bu karşılıklı sevgi dolu mesajlar, çiftin hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Magazin Dünyasının Gözde Çifti

Birlikte geçirdikleri her yılı özel bir şekilde kutlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Türkiye’deki magazin dünyasının en istikrarlı ve örnek gösterilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Aralarındaki güçlü bağ ve sevgi dolu iletişim, onları hayranlarının gözünde daha da değerli kılıyor.

Gözler Yaz Tatili Planlarında

Her yaz olduğu gibi bu yıl da birlikte romantik bir tatil planlayan çiftin, Ege kıyılarında görüntülenmesi bekleniyor. Özellikle Bodrum ve Çeşme gibi popüler rotalarda çiftin yeni kareleri magazin gündemini şimdiden ısıttı.