Beren Saat ve Kenan Doğulu 11. Yıllarını Gün Batımında Kutladı

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 11. evlilik yıl dönümlerini romantik bir gün batımı fotoğrafıyla kutladı. Aşk dolu mesajları sosyal medyada beğeni topladı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu 11. Yıllarını Gün Batımında Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2025 10:57

Beren Saat ve Kenan Doğulu, aşklarını bir kez daha herkese ilan etti. 2014 yılında Los Angeles’ta evlenen ünlü çift, evliliklerinin 11. yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları romantik bir paylaşımla kutladı.

Aşkın 11. Yılı: Gün Batımında Gelen Romantizm

Her fırsatta birbirlerine duydukları sevgiyi gözler önüne seren çift, bu yıl da geleneklerini bozmadı. Gün batımında çekilmiş özel bir kareyle kutlama yapan çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygusal Mesajlar Gündeme Oturdu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, paylaşımına “Seni çok seviyorum” notunu düştü. Bu romantik söze karşılık ise oyuncu Beren Saat’ten “Ben de seni çok seviyorum... 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim” yanıtı geldi. Bu karşılıklı sevgi dolu mesajlar, çiftin hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Magazin Dünyasının Gözde Çifti

Birlikte geçirdikleri her yılı özel bir şekilde kutlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Türkiye’deki magazin dünyasının en istikrarlı ve örnek gösterilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Aralarındaki güçlü bağ ve sevgi dolu iletişim, onları hayranlarının gözünde daha da değerli kılıyor.

Gözler Yaz Tatili Planlarında

Her yaz olduğu gibi bu yıl da birlikte romantik bir tatil planlayan çiftin, Ege kıyılarında görüntülenmesi bekleniyor. Özellikle Bodrum ve Çeşme gibi popüler rotalarda çiftin yeni kareleri magazin gündemini şimdiden ısıttı.

Benzer Haberler
Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı
Sıcaktan bunaldı, serin sulara atladı: Gamze Topuz’un Bodrum tatili Sıcaktan bunaldı, serin sulara atladı: Gamze Topuz’un Bodrum tatili
Burcu Biricik, Eşi ve Kızı Luna ile Marmaris Tatilinde Burcu Biricik, Eşi ve Kızı Luna ile Marmaris Tatilinde
Kubilay Aka’dan Tatilde Balık Tutma Paylaşımı Kubilay Aka’dan Tatilde Balık Tutma Paylaşımı
Nesrin Cavadzade 43. Yaş Gününü Coşkuyla Kutladı Nesrin Cavadzade 43. Yaş Gününü Coşkuyla Kutladı
Onur Tuna ve Simay Barlas Aynadaki Yabancı’da Buluştu Onur Tuna ve Simay Barlas Aynadaki Yabancı’da Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 Milyon Euro’luk Yatıyla Bodrum Tatilinde
  • 29-07-2025 11:05

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 Milyon Euro’luk Yatıyla Bodrum Tatilinde

Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı
  • 30-07-2025 14:24

Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı

Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 28-07-2025 17:00

Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı
  • 25-07-2025 15:32

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı
  • 25-07-2025 17:23

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı