Beren Saat ve Hazal Kaya Selçuk Yöntem belgeselinde

Amirler Film’in yapımcılığını üstlendiği ve İlker Savaşkurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Selçuk Bey Yes Man” adlı belgesel, Türk tiyatrosu ve sinemasının efsane ismi Selçuk Yöntem’in hayatını beyaz perdeye taşıyor. Çekimleri bir yılı aşkın süredir devam eden belgesel, Yöntem’in sanat kariyerine ve ilham verici yaşamına ışık tutuyor.

Yaklaşık 100 dakika sürecek olan belgesel, Mehmet Kala’nın kaleme aldığı senaryosu ve Can Erdoğant’ın görüntü yönetmenliğiyle görsel bir şölen vaat ediyor. Çekimlerinin Berlin, Londra, Köln, Bodrum, Kıbrıs, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlerde gerçekleştiği projede, birçok ünlü isim Selçuk Yöntem’le ilgili özel anılarını paylaştı.

Beren Saat, Hazal Kaya, Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Okan Bayülgen gibi sanat dünyasının yıldız isimlerinin yanı sıra Haldun Dormen ve Mustafa Denizli gibi farklı alanlardan isimler de bu özel projede yer aldı. Her biri, Yöntem’in sanat dünyasındaki etkisini ve pozitif yaşam felsefesini gözler önüne serdi.

“Yes Man” Adı Nereden Geliyor?

Belgeselin adı, Selçuk Yöntem’in hayata karşı olumlu tutumundan ve kariyerindeki bitmek bilmeyen enerjisinden ilhamla seçildi. Özellikle Amadeus oyunundaki başarısı ve uluslararası platformlarda verdiği seminerlerle tanınan Yöntem, pek çok kişinin hayatında ilham kaynağı oldu.

Yakında tamamlanacak olan “Selçuk Bey Yes Man” belgeselinin dijital bir platformda yayınlanması planlanıyor. İlker Savaşkurt’un Netflix’te yayınlanan “Layers of İstanbul” belgeselinin ikinci sezonunun da yakında izleyiciyle buluşacak olması, sanatseverlere çifte heyecan yaşatıyor.

Bu özel proje, Selçuk Yöntem’in sanata ve hayata kattığı değerleri unutturmamak adına önemli bir miras olarak görülüyor.