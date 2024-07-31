Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesinin detayları belli oldu!

Dizi ve film sektörünün en çok teklif alan oyuncularından biri olan Beren Saat’in yeni projesinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir sinema filmi çekeceğini açıklayan ünlü oyuncu, bu kez OGM Pictures imzalı bir filmde rol alacak.

Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesinin detayları belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 17:40

Beren Saat, son olarak “İstanbul İçin Son Çağrı” adlı dijital filmde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni filmi “Gizli Dolap” kod adıyla tanıtılan projeyi de aynı yapım şirketiyle hayata geçirecek. Filmin yönetmenliğini, son yıllarda büyük ses getiren “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay üstlenecek.

Senaryosu, “Kara Sevda” ve “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün tarafından kaleme alınan “Gizli Dolap” filminin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor. Beren Saat hayranları, ünlü oyuncunun bu yeni projesini heyecanla bekliyor.

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