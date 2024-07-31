Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesinin detayları belli oldu!

Beren Saat, son olarak “İstanbul İçin Son Çağrı” adlı dijital filmde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni filmi “Gizli Dolap” kod adıyla tanıtılan projeyi de aynı yapım şirketiyle hayata geçirecek. Filmin yönetmenliğini, son yıllarda büyük ses getiren “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay üstlenecek.

Senaryosu, “Kara Sevda” ve “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün tarafından kaleme alınan “Gizli Dolap” filminin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor. Beren Saat hayranları, ünlü oyuncunun bu yeni projesini heyecanla bekliyor.