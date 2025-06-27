Beren Saat: “Şartlar İyileşmeden Dönmeyeceğim”

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Saç rengini değiştirmesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hem evliliğine dair özel anları hem de televizyon dünyasına bakışını açık yüreklilikle paylaştı.

“Kenan Çok Beğendi”

Yeni saç stiliyle gecede boy gösteren Saat, değişimle ilgili şöyle konuştu:

“Biraz değişiklik yapmak istedim. Saçlarım biraz daha aydınlandı. Kenan Bey de çok beğendi.”

Eşiyle uyumlu ve destekleyici bir ilişki sürdürdüklerini ifade eden Beren Saat, “Kenan her zaman beni motive etmeye çalışıyor. ‘En güzel yaşlarındasın, üretmelisin’ diyor. Ama ben gerçekten içime sinmeyen hiçbir projede olmak istemem,” dedi.

“Benzerlerini Yapmak İstemem”

Geçmişteki unutulmaz projelerine atıfta bulunan Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakterinin hâlâ hatırlanmasından mutluluk duyduğunu belirtti:

“Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Bihter karakteri, herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. Çok önemli bir roman zaten. Tekrar tekrar yayınlanması çok doğal.”

Dizinin sinema uyarlamasıyla ilgili konuşan Saat, “Yeniden bir filme uyarlanırsa izlemek isterim. Çünkü her yorum farklı bir bakış açısı getirir. Romanlar böyle yaşar zaten,” ifadelerini kullandı.

“Set Şartları İyileşmeden Televizyona Dönmem”

Oyunculuğa ara vermesinin ardında yatan nedenlerden biri de dizi setlerindeki zorlu çalışma koşulları. Bu konuda net bir duruş sergileyen Saat, ekranlara dönmek için şartların değişmesi gerektiğini vurguladı:

“Şu anki dizi saatleri ve çalışma koşulları oldukça zor. Şartlar iyileşmeden kolay kolay bir televizyon projesinde yer almam.”

“Evde Dengemiz Hep Korunur”

Gazetecilerin yönelttiği “Evdeki Kenan ve Beren nasıl?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bizim bakış açımız hep aynı. Hiç sürtüşmeden iletişim kurabiliyoruz. Birbirimizin çok yakınındayız ama aynı zamanda kişisel alanlarımıza saygı duyuyoruz.”

“En Sevdiği Yemeği Söyleyemem”

Kenan Doğulu’nun mutfakla ilişkisini de anlatan Saat, şunları ekledi: