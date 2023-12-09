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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile sevişme sahneleri hakkında ilk kez konuştu!

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz ikilisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yıl sonra aynı filmde partner oldu. İstanbul İçin Son Çağrı filminde Kıvanç Tatlıtuğ ,le başrolü paylaşan Beren Saat filmde yer alan yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu.

Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile sevişme sahneleri hakkında ilk kez konuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 18:18

Bir dönemin efsane dizilerdinden Aşk-ı Memnu'nun başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde partner olarak kameralar karşısına geçti. Çiftin filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşulurken Beren Saat konu hakkında ilk kez Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın? programında konuştu.

Başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filmi için bir araya geldi. Filmin en çok konuşulan yanlarından biri de sevişme sahnesi oldu. Beren Saat, söz konusu sahne hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK PROVALI OLDUĞUMUZ BİR SAHNEYDİ"

Mirgün Cabas Beren Saat'e birçok sahneyi tekrar tekrar çekerken sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl bir enerjisi olduğunu sordu. Beren Saat ise o soruya, "Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için 'acaba nasıl olacak o gün?' falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiç bir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi." şeklinde yanıt verdi.

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